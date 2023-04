Orsolini si riprende il ruolo di esterno Kyriakopoulos il favorito sulla fascia mancina

Certezze a centrocampo, ma più di un dubbio tra attacco e difesa. E due soli assenti per infortunio: Arnautovic e Cambiaso. Se la rifinitura di ieri non ha sparigliato le carte nella testa di Motta c’è un Bologna che, davanti a Skorupski, dovrebbe presentare una linea formata da Posch, Soumaoro, Sosa e Lykogiannis. Lucumì, dunque, sembra destinato ad accomodarsi in panchina. A centrocampo la novità dovrebbe essere rappresentata dal ritorno di Dominguez, che scalzerebbe così Moro dai titolari e si prenderebbe la terza maglia del reparto, in aggiunta a quelle che sono sulle spalle di Schouten e Ferguson. I ballottaggi veri sono per due dei tre ruoli dell’attacco. Orsolini (nella foto Schicchi), salvo sorprese, ha vinto ampiamente il confronto con Aebischer. Per quanto riguarda il centravanti, invece, Sansone appare in vantaggio su Zirkzee e Barrow.

Quest’ultimo semmai entra nel ballottaggio allargato per il ruolo di esterno sinistro, con Kyriakopoulos favorito (con la Salernitana, prima della sosta, fu uno dei migliori) non solo su Musa, ma anche su Soriano. Orsolini e Ferguson, diffidati, oggi dovranno fare attenzione ai cartellini di Maria Sole Ferrieri Caputi. Per celebrare l’arbitro livornese la Lega di serie A ha pubblicato sul proprio canale Youtube il docufilm ‘Un giorno di Sole’.

m. v.