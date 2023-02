Osimhen e Napoli, una corsa senza limiti

TORINO

1

UDINESE

0

Primo tempo: 0-0

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6.5, Schuurs 6, Buongiorno 6.5; Aina 7, Ricci 6.5, Linetty 6.5 (31’st Vieira 6), Vojvoda 6; Karamoh 7 (10’st Vlasic 6), Miranchuk 6.5 (42’st Adopo sv); Sanabria 6 (42’st Seck sv). Allenatore: Juric 6.5.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6, Bijol 5.5 (40’st Ebosse sv), Perez 6 (40’st Pafundi sv); Ehizibue 5 (27’st Ebosele 6), Samardzic 6 (27’st Thauvin 6), Walace 5.5, Arslan 5.5 (15’st Lovric 5.5), Udogie 5.5; Beto 5.5, Success 5.5. Allenatore: Sottil 5.5.

Arbitro: Prontera di Bologna 6.

Rete: 4’ st Karamoh.

Note: ammoniti: Lovric, Ola Aina. Angoli: 6-5. Recupero: 1’pt, 5’st.

TORINO

Vittoria e sorpasso per il Torino che sale al settimo posto grazie al gol di Karamoh, galvanizzato dalla rete in Coppa Italia contro la Fiorentina. Decide con un tocco prima annullato dal guardalinee e poi confermato dal Var per un fuorigioco che non c’era.

"I ragazzi hanno dato tutto, era la terza partita in 7 giorni, ma li vedevo carichi, è stata una grande vittoria" ha detto al termine Ivan Juric. "Karamoh è un ragazzo splendido, in tutto questo periodo in cui vedevo più altri in quella posizione, Vlasic e Radonjic, non ha mai mollato: si allenava sempre bene e mi ha dimostrato che ci sta, che lo devo guardare un po di più".

Arrabbiato Sottil: "al di là dei millimetri per cui non è fuorigioco, il posizionamento deve essere al contrario e non mettiamo pressione sul cross di Ola Aina. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare, non puoi prendere un gol del genere con così poca pressione sulla palla e un uomo libero in area: è troppo facile".