Osimhen spaziale: Napoli sogna. Sorriso Toro con Karamoh

Continua il dominio del Napoli in campionato. La squadra di Spalletti si impone anche al ’Picco’ con un rotondo 3-0 sullo Spezia. Quinta vittoria consecutiva, la diciottesima su 21 partite che avvicina ancora di più lo scudetto. I partenopei toccano punte dell’80% di possesso palla, circondano lo Spezia ma nel primo tempo non riescono a pungere come vorrebbero. Gli azzurri sbloccano la gara ad inizio ripresa con Kvaraskhelia, su rigore, poi raddoppiano grazie ad un regalo di Dragowski che spiana letteralmente la strada alla capolista e poi completano il tris con doppietta di Osimhen, sempre più re dei bomber con 16 gol. Curiosità durante il riscaldamento pre partita: Osimhen, calciando un pallone, ha colpito inavvertitamente una bambina in curva piscina. Accortosi del fatto ha scavalcato la recinzione per andare a scusarsi. Campione in campo e fuori.

Durante la gara, dalla curva di casa cori incommentabili per Maradona e poco amichevoli verso Spalletti, capitano dello Spezia negli anni ’80 e calciatore molto amato. "La Spezia è nella mia storia. Qui ho tanti amici e mi fa piacere trovarli da avversari nel torneo più importante. Auguro loro il meglio e quando vincono sono contento. Indipendentemente da quello che mi potranno dire, voglio loro bene e gliene vorrò sempre".