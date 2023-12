Osteria Grande, che marcia. Melotti vince in rimonta. Il Trebbo si prende il derby

Non si ferma la marcia dell’Osteria Grande (nella foto a lato l’esultanza della squadra dopo l’importante successo) in vetta alla classifica del girone C del campionato di Promozione: il team di Vito Melotti, dopo essersi trovato sotto sul terreno di gioco del Placci Bubano, l’ha infatti ribaltata fino al 2-1 finale grazie ai gol di Serra e Cavini.

In virtù del successo per 3-0 del Mesola nel big match di giornata contro il Solarolo, ora i punti di vantaggio dell’Osteria Grande sulla prima inseguitrice sono addirittura 10.

Questa diciassettesima ed ultima giornata del 2023 offriva due derby: il Trebbo di Alessandro Valtorta ha regolato 1-0 l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni grazie a un calcio di rigore trasformato da Cini mentre tra l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi e l’Msp di Giuseppe Brunetti è finita 1-1.

Per quanto riguarda le note liete, nell’anticipo di sabato il Felsina di Riccardo Regno ha battuto 3-1 i più quotati ferraresi della Portuense.

Ma tornando alle sfide di ieri, lo Junior Corticella di Fabrice Cavina si è reso protagonista di un ottimo risultato: i biancazzurri, che in realtà avrebbero ampiamente meritato di vincere, hanno infatti impattato 2-2 sul campo della corazzata Comacchiese.

Per quanto riguarda infine le zone basse della classifica, continua il momento di crisi del Fossolo: il team di Leopoldo Santaniello, sempre più ultimo in graduatoria, è stato infatti sconfitto 3-1, tra le mura amiche, contro la diretta rivale per la salvezza Fontanelice.

Domenica prossima poi l’Osteria Grande farà visita alla Valsanterno. Il Felsina è atteso invece dal derby tutto bolognese contro l’Atletico Castenaso mentre l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi se la vedrà con lo Junior Corticella di Fabrice Cavina.

Il Fossolo di Leopoldo Santaniello ospiterà il Solarolo mentre il Trebbo di Alessandro Valtorta fara visita al Placci Bubano.