Osteria inarrestabile. Felsina, per Ragno una falsa partenza

Prosegue, inarrestabile, la marcia dell’Osteria Grande in vetta alla classifica del girone C di Promozione. Grazie alla roboante vittoria per 4-1 nel derby contro il Trebbo, il team di Vito Melotti ha infatti inanellato la terza vittoria consecutiva e, visti il pareggio del Solarolo a Bubano e la sconfitta interna del Mesola contro la Portuense, ora i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice sono addirittura sette. La quindicesima giornata di andata offriva altri due derby: quello tra l’Msp di Giuseppe Brunetti e l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni si è concluso a reti bianche mentre quello salvezza tra il Fossolo e lo Junior Corticella ha visto prevalere 3-1 la formazione ospite guidata da Fabrice Cavina.

Per il team di Leopoldo Santaniello la situazione di classifica si fa sempre più complessa considerando l’ultimo posto con appena sette punti raccolti (uno in meno rispetto alla penultima della classe Trebbo). Le altre due bolognesi che militano in questo girone, e non impegnate nei derby, hanno raccolto il magrissimo bottino di un pareggio e di una sconfitta. L’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi ha portato a casa un ottimo punto dalla difficile trasferta sul campo dello Sparta Castel Bolognese mentre il Felsina del nuovo tecnico Riccardo Regno, che in settimana ha preso il posto dell’esonerato Alessandro Ansaloni, è stato sconfitto 2-0, tra le mura amiche, dai ferraresi del Consandolo.