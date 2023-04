Ottavo posto al sicuro per ora Da oggi nel mirino c’è la Signora

Bologna, Fiorentina e Sassuolo al tappeto; Torino, Udinese e Monza vittoriose. La trentunesima giornata di campionato (che si concluderà oggi) dice che nella terra di mezzo è un saliscendi continuo. Del resto se qualcuna delle contendenti in questione vincesse sempre non sarebbe nella terra di mezzo, ma avrebbe già scalato la classifica verso posizioni di maggiore gloria.

La buona notizia di ieri, per i rossoblù, è che la Fiorentina all’U-Power Stadium si è fatta rimontare due reti di vantaggio dal Monza e alla fine ha consegnato una vittoria meritata (3-2) alla squadra di Palladino. Niente sorpasso ai danni dei rossoblù, quindi, che si tengono stretti l’ottavo posto.

Per vagheggiare l’’Europa minore, ma non per questo poco nobile, della Conference League come noto serve arrivare settimi. Ma anche se questa notte l’Atalanta, sfidando in casa nel posticipo la Roma, in caso di vittoria scappasse a +8 sui rossoblù a Casteldebole è bene non mollare la presa, perché il destino della Juve, a cui sono appena stati restituiti i 15 punti di penalizzazione, resta ‘sub iudice’ e proprio i bianconeri saranno di scena domenica al Dall’Ara. Nell’attesa oggi si delinea un mini-torneo a sei squadre – Bologna, Udinese, Fiorentina, Torino, Monza e Sassuolo - tutte racchiuse tra i 44 punti dei rossoblù e i 40 della squadra di Dionisi. Alla Juve Thiago comincerà a pensare da oggi, quando alle 11 a Casteldebole radunerà la squadra. Gli osservati speciali saranno Arnautovic e Cambiaso, fuori entrambi dal 18 marzo, giorno della trasferta di Salerno.

Nella migliore delle ipotesi sia Arnautovic che Cambiaso potrebbero timidamente riaggregarsi al gruppo (più il secondo del primo, pare di capire), ma in questi casi vale una regola che con Motta se possibile vale ancora di più: un conto è la guarigione clinica, un altro il raggiungimento dello stato di forma necessario per giocare una partita.

L’undici anti Juve in ogni caso non sarà un parto scontato, perché Thiago deve trovare delle alternative al Bologna un po’ spompo di Verona.

L’impressione è che mai come in questa settimana qualcuno potrà sentirsi sicuro di sfidare la Signora.

m. v.