Out Pinamonti e Zortea Dionisi punta su Defrel

In casa Sassuolo c’è voglia di riscattare il ko del Dall’Ara per 3-0, ma c’è da fare i conti con assenze pesanti: out Pinamonti e Zortea, squalificati, mentre Muldur spera di rientrare tra i convocati e scrivere la parola fine al lungo calvario iniziato dopo la prima di campionato. Toljan vestirà comunque la maglia di terzino destro, mentre al centro è ballottaggio tra Magnani e Tressoldi per completare il reparto arretrato al fianco di di Erlic e Rogerio, con quest’ultimo favorito su Marchizza. Il Sassuolo è stato autore di 27 punti nelle ultime 15 giornate e Dionisi punta a dare continuità per alimentare la rincorsa all’ottavo posto: Maxime Lopez, scontata la squalifica, ritroverà posto in regia al fianco di Frattesi e di uno tra Henrique e Thorsverdt (il primo è favorito).

In attacco Defrel dovrebbe essere preferito ad Alvarez, con gli spauracchi Berardi e Laurientè sulle corsie a completare il 4-3-3. Berardi è stato decisivo da subentrante con l’Empoli e ha ritrovato la maglia da titolare con la Lazio: aria di riconferma, nonostante Bajrami scalpiti, sperando di spuntarla anche su Laurientè, a secco di gol e assist dal 12 marzo.