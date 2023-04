Ovazione, vittoria e ’pasillo d’onore’: Alino chiude così

L’ovazione dello stadio al momento della sostituzione, il ‘pasillo d’onore’ finale sorretto a braccia dai compagni e mille ringraziamenti e pensieri espressi via social per tutti quelli che gli sono stati vicini in ventitré anni di carriera. Così ieri Alino Diamanti, 39 anni, ha fatto passare i titoli di coda sul calcio giocato, nella notte in cui il suo Western United ha vinto per 2-1 sul campo del Perth Glory. Diamanti è stato sostituito al 64’ e lì è partita la festa. Dallo stadio australiano l’ex fantasista ha spedito messaggi d’amore a tutti, compreso quel Bologna di cui è stato capitano e che ieri a sua volta lo aveva omaggiato sui social. "Tra noi è e resterà sempre una grande storia d’amore", ha scritto Alino su Instagram.