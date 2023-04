Ozzano a un passo dal sogno Prima deve battere Piacenza

di Giacomo Gelati

Restano 120 minuti ai New Flying Balls di Giuliano Loperfido per redigere un’altra pagina della loro storia: così, dopo aver accarezzato l’accesso ai playoff di serie B nella passata stagione, oggi gli ozzanesi, quinta forza del girone C a -2 da Jesi, hanno la preziosa chance di minacciare e raggiungere il quarto posto, l’ultimo valevole per l’accesso alla post-season.

Stasera alle 20,30 in viale 2 Giugno arriva la Bakery Piacenza, settima a -2 dai biancorossi, gara cruciale per blindare la quinta piazza (all’andata Ozzano si era imposta 79-86), rendendo così le ultime due partite di stagione regolare ancora più determinanti per il rush finale: il campionato si chiuderà con la trasferta di Fiorenzuola d’Arda e con l’attesissimo testa a testa casalingo contro Jesi.

Ultima giornata di regular season sui parquet della C Gold, dove dopo la promozione in Interregionale di Scandiano restano 40’ per apparecchiare la griglia playoff. Già blindata la seconda posizione del Bologna 2016, che oggi alle 20,30 riceverà Fidenza (terza) per una sfida che non muterà le sorti dei rossoblù di coach Giovanni Lunghini, che ai playoff incroceranno la matricola e rivelazione Cmp Global (nona). Tuttavia il big match di giornata vedrà impegnate Sg Fortitudo ed Lg Competiton, che alle 21 si giocheranno il proprio futuro: all’andata i reggiani (ottavi) si erano imposti di 2 lunghezze contro i biancoblù (settimi), che con una vittoria hanno così la possibilità congelare la propria posizione ed eventualmente di arrivare al sesto posto in caso di vittoria della Cmp a Montecchio.

Cresce l’attesa in C Silver, dove restano due giornate per decretare le tre promozioni dirette dopo quella della regina Correggio. Gli occhi sono rivolti al Cvd Casalecchio, che oggi alle 21 ospiterà Santarcangelo per il secondo match point dopo quello sfumato la settimana scorsa: con una vittoria gli uomini di capitan Gianluca Lelli, secondi, approderebbero nella neoistituita C Unica, traguardo mai raggiunto dal club. Si gioca le ultime chance di promozione diretta la Virtus Medicina, che oggi alle 21 riceverà il Grifo Imola: i gialloneri, sesti, viaggiano a -2 da Santarcangelo.

Cala il sipario sulla seconda fase della serie D, dove si giocano gli ultimi 40’: all’ultimo step accedono le prime quattro classificate dei due gironi della poule promozione. Nel girone E lo scettro di big match è nelle mani di Cmo e Modena, prima e seconda a quota 20, che stasera alle 18,30 si giocano sul campo dei modenesi la leadership. Dietro spiccano Artusiana-Budrio (oggi alle 18) e Vis Persiceto-International (domani alle 18).