Ozzano, che rivoluzione. La Bsl si regala la bella

Inizio giugno movimentato sotto la volta delle ‘minors’ bolognesi, con protagonisti i New Flying Balls, che dopo l’addio del ds Matteo Candini e l’arrivo di Alessandro Pasi (ex Bologna 2016), ha salutato anche coach Giuliano ‘Loppi’ Loperfido, che resterà negli annali ozzanesi per aver condotto il club di viale 2 Giugno ai playoff di serie B: ora in casa del presidente Cuzzani si attendono novità sul nuovo staff tecnico e sulla squadra della stagione 20232024. Al lavoro anche il Bologna 2016 del presidente Guerri, fresco di promozione in Interregionale dopo la vittoria del campionato di C Gold: i rossoblù hanno rinnovato il contratto con Luca Fontecchio, fratello dell’Nba e faro della Nazionale Simone, che vestirà la maglia sanlazzarese per il sesto anno consecutivo. Nei playout di C Silver, infine, vittoria clou per la Bsl San Lazzaro, che piega Rebasket e porta la serie alla bella per la permanenza nella categoria: giovedì alle 20,30 a Reggio Emilia l’ultima gara della stagione