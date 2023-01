Ozzano, delicata trasferta a Jesi Il Bologna 2016 riparte da Fidenza

di Giacomo Gelati

Si alza il sipario sull’ultima giornata del girone d’andata di serie B e, in attesa dei provvedimenti federali dopo l’ufficializzazione della rinuncia di Firenze al campionato (verranno rivisti calendari e ridistribuiti i punti), i New Flying Balls si preparano alla delicata trasferta di domenica alle 18 sul parquet di Jesi. I biancorossi di coach Giuliano Loperfido, reduci dal ko interno contro Fiorenzuola, saranno di scena contro la parigrado anconetana, appaiata con gli ozzanesi, Piacenza e Senigallia a quota 14 punti. Al giro di boa i ‘palloni volanti’ saranno nuovamente impegnati lontani da viale 2 Giugno con la trasferta del 23 gennaio a Faenza: il ritorno a Ozzano è in programma il 28 contro Matelica.

Occhi puntati questo weekend invece sul ritorno della C Gold, ferma dal 18 dicembre e giunta all’ultima giornata di andata. L’attenzione è ovviamente sulla regina Bologna 2016, in striscia positiva da 7 giornate e impegnata domenica alle 18 sul campo di Fidenza, una delle dirette contendenti e appaiata al secondo posto con Ferrara e Basket 2000: una vittoria dei rossoblù significherebbe allungare a +4 sui parmensi.

Trasferta insidiosa anche per l’Sg Fortitudo di coach Andrea Mondini, priva dell’infortunato Simone Balducci e in fase di recupero di Tommaso Ranieri, che domenica alle 17 farà visita all’Lg Competition, in striscia negativa da 4 giornate. Domani alle 20,45 è in programma il derby Francesco Francia-Anzola.

Arrivata a metà campionato anche la C Silver, che chiude l’andata questo fine settimana con la Virtus Medicina che domani alle 21 riceverà l’Omega, fresca di tesseramento del playmaker classe ’88 Fabio Bastoni: i gialloneri di coach Matteo Dalpozzo, secondi e appaiati alla Magik Parma, guarderanno con interesse alla sfida dei ducali sul parquet della capolista Correggio, ancora imbattuta (palla a due domani alle 19). Con 8 squadre raccolte in 4 punti spiccano le sfide dalle retrovie: il Cvd Casalecchio (quarto) domani alle 21 riceverà Ferrara (decima), mentre la Veni (ottava) oggi alle 21 riceverà la Bsl San Lazzaro (tredicesima).

Ha invece termine la regular season sui campi della serie D emiliano romagnola, con le ultime sfide prima della seconda fase. Nel girone B sale l’attesa per la delicata sfida a distanza fra le prime della classe, appaiate a quota 20. Domani alle 20 l’Audace Bombers riceverà Granarolo, mentre la Vis Persiceto sarà di scena sul campo del Voltone: nel dedalo di combinazioni è da seguire altresì la trasferta dei Giardini Margherita (quarti a -2 da Granarolo ma con scontro diretto favorevole), a Castel San Pietro Terme (domani alle 20,30). Già in cassaforte il primato nel girone C della capolista Cmo, che domani alle 20,30 riceverà gli Stars: alle 20 il derby Atletico-Budrio.