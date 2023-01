Ozzano, domani c’è Matelica Il Bologna 2016 va a Montecchio

di Giacomo Gelati

Desiderosi di riprendere il filo del discorso, interrotto nel posticipo di lunedì sul campo di Faenza dopo 37’ ad armi pari, i New Flying Balls tornano sul parquet di viale 2 Giugno per la seconda di ritorno di serie B. Domani alle 20,30 arriva Matelica, tredicesimo, per una sfida che si fa interessante per la classifica, essendo gli ozzanesi appaiati al nono posto in compagnia di Jesi, di scena domenica alle 18 a Piacenza (quarta a +2), e Virtus Imola, in casa contro Faenza (seconda a +8) alla stessa ora.

Dopo il giro di boa della settimana scorsa torna in campo anche la C Gold, con gli occhi puntati sul Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, in striscia negativa da due giornate e a-2 dalla coppia di testa formata da Basket 2000 e Fulgor Fidenza: i rossoblù domani alle 20 saranno in trasferta sul difficile campo di Montecchio, guardandosi le spalle dall’Olimpia Castello, impegnata domenica alle 18 contro Ferrara.

Nella metà bassa della classifica spicca il derby di domani alle 20,45 fra Anzola (che deve recuperare la sfida contro Castelnovo rinviata per neve) e Cmp Global.

In C Silver occhi puntati sul Cvd Casalecchio del top scorer Gianluca Lelli (14,1 di media), che dopo il successo contro la Virtus Medicina punta dritto al podio, staccato di 2 lunghezze: domani alle 21 al Cabral arriva la Bsl San Lazzaro. Trasferta ostica per i medicinesi, raggiunti al secondo posto da Parma, che domani alle 21 si presenteranno a Novellara per mantenersi sulle orme della regina Correggio, ancora a punteggio pieno.

Dopo una settimana di pausa torna la serie D, che debutta con la seconda fase. Nel raggruppamento Verde scendono in campo da una parte il girone E con le sfide Castelfranco-Cmo (oggi alle 21), Vis Persiceto-Modena e Budrio-International Imola (domenica alle 18) e Artusiana-Giardini Margherita (domenica alle 20), dall’altra il girone F con le sfide Vignola-Granarolo e Stars-Audace Bombers (domenica alle 18).

Nel raggruppamento Rosso si parte con Riccione-Castel Spt 2010 (oggi alle 21), Russi-Atletico (oggi alle 21,15), Antal Pallavicini-Masi (oggi alle 21,45), Parma Project-Calderara (domenica alle 18,30) e Voltone-Sb Cavriago (lunedì alle 21).