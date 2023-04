Ozzano non molla il sogno quarto posto

Hanno tutto il diritto di crederci fino in fondo i New Flying Balls di coach Giuliano Loperfido, che a 80’ dall’ultima sirena della regular season di serie B sono ancora in corsa per provare il difficile aggancio al quarto posto, l’ultimo valevole per l’accesso ai playoff: un risultato che sarebbe storico per la compagine ozzanese, alla quinta partecipazione nel terzo campionato italiano.

Domani alle 18 i biancorossi, quinti a -2 da Jesi (ultimo avversario il 7 maggio) saranno a Fiorenzuola, decima, con un occhio a Piacenza, sesta a pari merito e impegnata in simultanea a San Miniato: una vittoria renderebbe l’ultima sfida contro gli anconetani una gara da dentro o fuori. Si aprono le danze conclusive della stagione sui parquet della C Gold, con l’inizio dei playoff a turno unico (al meglio delle tre gare) per decretare le 4 promozioni in Interregionale (che assieme all’introduzione della C Unica sono fra le novità dell’ultima riforma dei campionati), dopo quella diretta della regina Scandiano.

Quattro le bolognesi in corsa per due seggi ai piani alti, vale a dire le coppie Bologna 2016-Cmp Global (gara-uno oggi alle 18,30) e Olimpia Castello-Sg Fortitudo (domani alle 18): sull’altro lato le sfide Ferrara 2018-Arena e Fulgor Fidenza-Lg Competition.

Cala il sipario sulla regular season della C Silver, con l’attesissima ultima giornata che, classifica alla mano, regalerà grandi emozioni in virtù del fatto che tre squadre (dietro la già promossa Correggio) sono appaiate a quota 42 e si giocano la promozione diretta in C Unica: al secondo posto Scandiano riceve Rebasket (oggi alle 20,30), al terzo posto il Cvd Casalecchio reduce da due match point persi sarà di scena a Ferrara contro l’Sb (oggi alle 20), mentre al quarto posto la Magik riceve Correggio (oggi alle 21). Tuttavia dalle retrovie spicca Santarcangelo, staccata di 2 lunghezze, che alle 21 riceve Bertinoro.

Al termine dell’ultima giornata dal quinto al dodicesimo posto si giocheranno i playout, suddivisi in due turni: dal tredicesimo al sedicesimo posto le retrocessioni in serie D.

Conclusa la seconda fase è tempo di playoff e playout sui campi della serie D. Al primo turno dei playoff le sfide saranno Audace Bombers-Budrio 2012, Cmo-Vignola (mercoledì alle 21,15), Villanova Tigers-Vis Persiceto e Modena-Granarolo (oggi alle 18,30). Per conservare il posto nella categorie, dopo le retrocessioni dirette delle bolognesi Calderara, Antal Pallavicini e Atletico Borgo, si sfidano ai playout La Torre-Russi e Scuola Cavriago-Parma Project.

Giacomo Gelati