Ozzano si prepara a ricevere il Fiorenzuola Tiene banco il ’caso Firenze’: sarà l’esclusa

Riposto in archivio il 2022 tornano ad accendersi i fari sui parquet delle ‘minors’ bolognesi, con i New Flying Balls che domani alle 20,30 riceveranno Fiorenzuola d’Arda in viale 2 Giugno per il penultimo appuntamento prima del giro di boa del campionato di serie B: a fare notizia è la situazione economica e sportiva che riguarda Firenze, sesta forza del girone C e prossima all’esclusione dal torneo.

"La squadra va verso uno scontro diretto molto importante – spiega il vicepresidente Marco Rivola –, ma stiamo seguendo quel che succede a Firenze, dove hanno già rinunciato alla prossima trasferta e dove molti giocatori si sono svincolati. L’esclusione avrà ovviamente ripercussioni sulla classifica".

Ancora una settimana di riposo invece per quanto riguarda la C Gold, che farà ritorno in campo nel weekend del 15 gennaio per l’ultima giornata del girone d’andata. Gli occhi sono puntati sulla capolista Bologna 2016, che ha chiuso l’anno con 7 vittorie consecutive e che sarà di scena a Fidenza il 15 gennaio alle 18, con un occhio al trio staccato di 2 lunghezze: a quota 18 punti figurano infatti i parmensi diretti avversari, appaiati a Ferrara 2018 (in campo il 14 alle 20 contro Castel Guelfo) e Basket 2000 (in campo il 15 alle 18 contro l’Olimpia Castello, che sta recuperando l’infortunato Federico Salsini). Torna invece in campo la C Silver con la Virtus Medicina, terza a -2 dalla Magik Parma, che domani alle 18,30 farà visita alla Grifo Imola, in striscia negativa da 4 giornate: i gialloneri di coach Matteo Dalpozzo hanno recuperato i lungodegenti Andrea Baccarini e Luca Zambon. Ancora privo di Edoardo Corradini invece il Cvd di coach Matteo Baiocchi, quarto in classifica e la squadra bolognese più in forma del momento con 4 vittorie consecutive: i casalecchiesi domani alle 21 scenderanno a Santarcangelo di Romagna contro la nona della classe.

Chi ancora non ha smontato l’albero di Natale è infine il Cmo del presidente Luciano Fiordalisi, capolista del girone C di serie D, che ha firmato il centro classe 1982 Alessandro ‘Cepa’ Ceparano, padre dell’ex New Flying Balls Alessandro Filippo e con esperienze in serie A e serie B: gli ozzanesi hanno anticipato il derby contro Calderara lo scorso 22 dicembre perdendo 72-64.

Nel girone B spicca il derby al vertice fra la regina Vis Persiceto e l’inseguitrice Audace Bombers, in campo domenica alle 18: i Bombers hanno lo scontro diretto a favore (all’andata finì 85-84).

Giacomo Gelati