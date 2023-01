Ozzano sorride con Klyuchnyk Bologna 2016 sale al terzo posto

di Giacomo Gelati

Riecco il sorriso sulle bocche dei New Flying Balls, che tornano a vincere davanti al pubblico di viale 2 Giugno liquidando Matelica (2-0 negli scontri diretti) e portandosi così ai piani alti del girone C di serie B. In una serata dominata a rimbalzo spiccano le prove sontuose del quartetto biancorosso formato da Klyuchnyk (25 di valutazione), Chiappelli (20), Bonfiglio (16) e Balducci (12). In C Gold successo in rimonta per il Bologna 2016, che mette fine al trend negativo espugnando Montecchio col beneficio di un Fontecchio da 26 punti: per i rossoblù, complici anche il successo dell’Olimpia Castello contro Ferrara e quello dell’Sg Fortitudo contro Fidenza, è la vittoria che vale il terzo posto. Sembra aver ritrovato la sua strada la Cmp Global, che espugna Anzola, al suo terzo stop. Vola il Cvd Casalecchio, che respinge San Lazzaro e stacca il terzo referto rosa consecutivo che vale il quinto posto in compagnia di Scandiano, terza e corsara a Imola, e Virtus Medicina, quarta e ko di misura sul parquet di Novellara.

Perde terreno la matricola Veni, che cede le armi a Rebasket e centra la quarta sconfitta. Prima giornata della seconda fase della serie D, col successo della Vis Persiceto contro Modena che vale il primo posto nella poule promozione (girone E): dietro successi anche per Cmo e Budrio. Nella poule retrocessione vittorie per Calderara, Castel San Pietro e Masi (girone G).