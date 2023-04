Ozzano, trasferta a Empoli La Cmp aspetta Fidenza

di Giacomo Gelati

Avrà inizio alle 21 l’atteso rush finale di regular season dei New Flying Balls di coach Giuliano Loperfido (che sta cercando di recuperare l’acciaccato Simone Lasagni), che scenderanno sul parquet di Empoli per continuare la difficile arrampicata verso il quarto posto, l’ultimo valevole per un posto ai playoff di serie B.

I ‘palloni volanti’ viaggiano al sesto posto in coabitazione con Ancona (quinta) e Piacenza (settima), a -2 da Jesi, che ha lo scontro diretto sfavorevole (Ozzano si impose all’andata 82-89) e che sarà avversaria dei biancorossi il 7 maggio. Con quattro gare ancora da giocare il futuro è tutto nelle mani dei bolognesi, che hanno una chance storica dopo 5 stagioni nel terzo campionato italiano.

Ultimi 80’ di gioco sui campi della C Gold emiliano romagnola, che si prepara alle battute finali della sua storia prima dell’introduzione dei campionati Interregionale e C Unica. Il big match di giornata, che a conti fatti cambia poco per il vantaggio del fattore campo ai playoff (che ha allargato a 5 il numero complessivo di promozioni), sarà Bologna 2016-Olimpia Castello, seconda contro quarta che oggi alle 18,30 si sfideranno al PalaSavena (10-1 il record casalingo dei rossoblù): prima del match spazio alla seconda edizione del torneo di minibasket ‘Campioni di domani’, con Bsl San Lazzaro, Villaggio del Fanciullo e Budrio.

Dietro è bagarre per gli ultimi posti playoff: oggi alle 19,30 spicca Cmp Global-Fulgor Fidenza. In C Silver c’è grande palpitazione tra le fila del Cvd Casalecchio del presidente ‘Maggio’ Casanova, secondo alle spalle di Correggio e a cui basta vincere una delle ultime tre gare di regular season per agguantare la promozione in C Unica: oggi alle 21 i rossoblù riceveranno Lugo. Alle spalle dei casalecchiesi di coach Matteo Baiocchi figurano 5 squadre racchiuse in 6 punti. Fra di loro spicca la Virtus Medicina (sesta) il cui percorso è stato segnato dai tanti infortuni: oggi alle 18,30 i gialloneri saranno di scena a Bertinoro e rivedranno nelle rotazioni Dario Lorenzini e Michele Poluzzi (restano ai box Musolesi, Curione, Sabattani e Martelli).

A caccia della miglior posizione playout la matricola Veni, in campo oggi alle 21 a Santarcangelo.

Schermaglie conclusive infine sui campi della serie D, dove restano due gare per cristallizzare le classifiche della seconda fase. Nella poule promozione sono ancora molteplici gli scenari che potrebbero delinearsi nel girone E, con tre squadre appaiate in vetta: si tratta di Cmo (in campo ieri alle 21 contro International Imola), Vis Persiceto (domani alle 18 in casa contro Forlimpopoli) e Modena (ieri alle 21,30 contro i Giardini Margherita). A -2 dalla vetta guarda con interesse Budrio, che domani alle 18 riceverà Castelfranco Emilia). Nel girone F vento in poppa sulle vele della capolista Audace Bombers, reduce da 3 vittorie consecutive e in campo oggi alle 20,30 contro Villanova Tigers. Nella poule playout spiccano Calderara-Castel Spt 2010 (oggi alle 21) e Masi-La Torre (domani alle 18).