Ozzano va a Cesena La Cmp cerca il salto

Pausa Coppa Italia di serie B riposta in archivio ed è tempo di tornare in campo per i New Flying Balls di coach Giuliano Loperfido, che domani alle 18 faranno visita ai Tigers Cesena per il derby sull’asse della via Emilia. Si tratta di una sfida da non sottovalutare per gli ozzanesi ottavi della classe, che all’andata si erano imposti a fatica contro l’attuale fanalino di coda del girone C e che sono in lotta per il quarto posto, distante 2 sole lunghezze.

Battute conclusive di regular season invece sui campi della C Gold, con gli occhi puntati sul Bologna 2016 (oggi alle 18,30 contro l’Lg Competition), a -4 dalla regina Scandiano, impegnata alle 18 contro l’Sg Fortitudo, settima e a +2 su una ritrovata Cmp Global: alle 19,30 i rossoblù di Gennaro Sorrentino ricevono la Francesco Francia per uno dei big match che potrebbero rivoluzionare la classifica. Oggi alle 20,45 spicca il derby Anzola-Olimpia Castello.

Decima di ritorno sui parquet della C Silver, con il Cvd Casalecchio desideroso di tornare al successo dopo l’ultima sconfitta e per restare sulla scia della regina Correggio: gli uomini di coach Matteo Baiocchi saranno di scena oggi alle 21 sul campo dell’Omega.

In simultanea fari puntati anche sulla Virtus Medicina, impegnata a domicilio contro la capolista e appaiata sul terzo gradino del podio assieme a Parma e Scandiano: i gialloneri saranno prrivi degli infortunati Curione, Lorenzinis e Musolesi.

In serie D si entra nel vivo della poule promozione, con le vette dei gironi E (4 squadre appaiate) ed F (3) da sbrogliare: domani alle 18 spiccano le sfide Castelfranco Emilia-Vis Persiceto, Budrio-Modena e Vignola-Audace Bombers, mentre alle 20,30 scatta il derby Stars-Granarolo. Nella poule retrocessione il Voltone domani alle 18,30 riceva Nubilaria per consolidare il primo posto nel girone H.

Giacomo Gelati