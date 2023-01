Ozzano va in campo lunedì Bologna 2016 per il riscatto

di Giacomo Gelati

È arrivato al giro di boa il nutrito universo ‘minors’ emiliano-romagnolo, che a partire da questo fine settimana si prepara al secondo trimestre di gioco. In serie B i New Flying Balls di coach Giuliano Loperfido saranno gli ultimi a scendere in campo nel girone C per il posticipo di lunedì sera sul parquet dei Blacks Faenza, secondi della classe. In casa degli ozzanesi l’ottavo posto in compagnia di Piacenza, Ancona e Virtus Imola è un risultato positivo. "Finire con 8 vittorie è soddisfacente – spiega il coach –, ma abbiamo ancora margini da esplorare per fare meglio, soprattutto a livello mentale: i gironi di ritorno sono più difficili".

Prima di ritorno anche sui campi della C Gold, dove la capolista Bologna 2016, in vetta con Basket 2000 e Fidenza, si vuole rimettere sui giusti binari dopo il ko proprio contro i parmensi: oggi alle 18,30 arrivano i reggiani per la prova d’esame che vale il primato. A caccia del quarto posto, distante 4 lunghezze, c’è invece l’Olimpia Castello, che alle 21 sarà di scena a Molinella per un derby delicato: gli uomini di coach Gabriele Giuliani, galvanizzati dal successo contro Forlimpopoli, ricevono i castellani, a secco da tre giornate. Vogliosa di abbandonare l’ultimo posto, la Cmp Gobal, accasatasi a Castenaso per via della rottura del riscaldamento alla palestra Pertini, oggi alle 19,30 riceve l’Sg Fortitudo: alle 20,45 spicca il derby Francesco Francia-Guelfo. In striscia positiva da 4 giornate, la Virtus Medicina è la prima contendente che all’inseguimento della regina di C Silver Correggio, ancora imbattuta e staccata di 6 lunghezze dai gialloneri di coach Matteo Dalpozzo: i medicinesi, secondi a +2 su Parma, oggi alle 21 ricevono il Cvd Casalecchio, quarto della classe e terza miglior difesa del campionato (64,3 di media). Trasferta insidiosa invece per la matricola e rivelazione Veni, che domani alle 18 farà visita a Novellara, appaiata ai sanpierini di coach Gabriele Castriota a quota 16 punti. Uscite emiliane anche per Omega, oggi alle 18 a Scandiano, e Bsl San Lazzaro, alle 21 in quel di Parma.

Settimana di riposo infine sui campi della serie D, che si prepara all’inizio della post-season. Due gironi da 8 squadre andranno a comporre le griglie con gare di andata e ritorno al termine delle quali si formerà il primo turno playoff (prime 4 di ogni raggruppamento). Nel girone E figurano Modena, Forlimpopoli, Vis Persiceto, Cmo, Budrio, International Imola, Castelfranco Emilia e Giardini Margherita, nel F Podenzano, Granarolo, Villanova Tigers, Stars, Vignola, Selene, Cavriago e Audace Bombers.