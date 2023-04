Ozzano vince e ora può volare I playoff sono sempre più vicini

New Flying Balls

95

Ancona

93

SINERMATIC : Carpani 7, Folli 15, Salsini ne, Felici 2, Galletti ne, Balducci 3, Klyuchnyk 19, Chiappelli 8, Barattini 26, Bonfiglio 7, Buscaroli ne, Lasagni 8. All. Loperfido.

ANCONA: Petrilli ne, Panzini 8, Czoska 1, Carnovali 17, Bedin 12, Ciribeni 19, Guerra, Reggiani 11, Ambrosin 8, Gimbini 16, Piccionne 1. All. Coen.

Arbitri: Melai e Di Salvo.

Note: parziali 32-27; 52-50; 78-73.

Con 8 punti ancora in palio da qui al 7 maggio, inizia il rush finale di serie B, con i New Flying Balls di Giuliano Loperfido in lotta per provare a centrare il quarto posto nel girone C valevole per i playoff.

Dopo l’ultimo successo contro Il Campetto Ancona (senza ribaltare il -7 dell’andata), i biancorossi figurano al sesto posto in coabitazione con Ancona (quinta) e Piacenza (settima) a quota 28, a -2 da Jesi, in striscia positiva da 5 giornate.

La situazione è invitante per gli ozzanesi, che hanno ancora quattro gare per provare a centrare un obiettivo storico: dopo il break pasquale sulla loro strada ci sono le sfide contro Empoli (trasferta del 15 aprile), Piacenza (gara casalinga del 12 aprile), Fiorenzuola (trasferta del 30 aprile) e Jesi (gara casalinga del 7 maggio).

Per i ‘palloni volanti’ è l’occasione infatti di convalidare ulteriormente il valore di una squadra che ha saputo egregiamente costruire un’identità, più votata all’attacco che alla difesa, ma fatta di coesione e organizzazione.

Dopo cinque anni in serie B l’accesso ai playoff sancirebbe l’inizio di una nuova era a Ozzano, dopo un lungo itinerario che ha permesso alla terza torre bolognese di consolidarsi a livello nazionale: saranno i prossimi 160 minuti di gioco a provarlo.

Le altre gare: San Miniato-Fabriano 59-61, Jesi-Senigallia 77-59, Matelica-Tigers Romagna 85-71, Real Sebastiani Rieti-Raggisolaris Faenza 93-85, Virtus Imola-Empoli 76-67, Fiorenzuola-Andrea Costa 71-80.

La classifica: Real Sebastiani Rieti 44; Raggisolaris Faenza 38; Fabriano 34; Jesi 30; Il Campetto Ancona, New Flying Balls e Piacenza 28; Senigallia 26; Fiorenzuola 24; Virtus Imola e Andrea Costa Imola 22; Matelica 16; San Miniato 12; Empoli 10; Tigers Romagna 4.

Giacomo Gelati