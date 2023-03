Ozzano vince in casa dei Tigers Sg Fortitudo, assist a Bologna 2016

Ripongono in cornice la loro domenica migliore i New Flying Balls di coach Giuliano Loperfido (nella foto), che espugnano il palasport di Cervia e ghermiscono il quinto posto alle spalle di Piacenza con due prestazioni sontuose del duo Klyuchnyk-Carpani (40 punti e 49 di valutazione a coppia). Sabato sera a Ozzano arriva Fabriano, terza in classifica e scoglio cruciale per sognare in grande.

In C Gold colpo di scena e capolavoro di giornata per l’Sg Fortitudo di coach Mondini, che frena la corsa della regina Scandiano, imbattuta da 17 giornate (ultima sconfitta il 22 ottobre), e consolida il settimo posto. Ne fa così tesoro il Bologna 2016, orchestrato dal binomio Fontecchio-Kuvekalovic, che piega Castelnovo e si porta a -2 dalla vetta allungando la striscia positiva a 8 vittorie. Decima di ritorno sui parquet della C Silver e suggella il secondo posto il Cvd Casalecchio che piega l’Omega in trasferta e resta sulla scia della capolista Correggio, corsara a Medicina (priva di tre giocatori infortunati). Nella bagarre per la migliore posizione nella griglia playout vittoria cruciale per la matricola Veni, agile contro Bertinoro.

In serie D continua il testa a testa ai vertici della poule promozione: nel girone E vittorie per le capolista Budrio, Cmo e Vis Persiceto, mentre nel girone F strappano i 2 punti sia l’Audace sia Villa Verucchio. Nella poule retrocessione successo importante per il Voltone mentre rallenta la corsa della Masi.

Giacomo Gelati