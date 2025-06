Padel Illumia Cup: festa Toni e Ceccarelli

Bologna, 29 giugno 2025 – Ancora loro, ancora Luca Toni e Luca Ceccarelli, a incidere per il terzo anno di fila i loro nomi sull’Illumia Padel Cup. Forti e solidi, fisicamente e mentalmente, ma soprattutto collaudati: per eccellenza la coppia da battere, anche in questo 2025.

Festeggiano anche Francesca Piccinini e Laura Calvo

A farne le spese, questa volta, la coppia Cristiano Doni-Pesce, frenati sul più bello dopo aver eliminato in semifinale Bobo Vieri e l’ex rossoblù Stefano Torrisi, dopo una due giorni all’insegna dell’energia e del divertimento. Calciatori (32 per l’esattezza, con la prerogativa di avere almeno una presenza in uno dei top 5 campionati d’Europa), ma ancor prima amici, oggi ’padelisti’, di successo.

Come l’Illumia Padel Cup, che nel weekend, per la quarta edizione di fila, è tornata ad illuminare il Country Club di Castenaso, a colpi di bandeja, smash e volee, con palline che volavano da un lato all’altro del campo, forti e decise, come quando un tempo gli stessi, ma con la palla al piede, cercavano di bucare le porte d’Europa e del mondo.

Da Totti a Vieri, leggende di un calcio che oggi si fatica a ritrovare, da Toni a De Rossi, da Di Canio a Candela, fino al più ’recente’ Papu Gomez, che anche con la racchetta pare aver trovato la stessa confidenza di quando giocava nell’attacco stellare dell’Atalanta del Gasp.

L’ex calciatore Cristiano Doni

A Toni-Ceccarelli quindi l’ennesima Champions League in bacheca (le competizioni all’interno del torneo hanno infatti come da tradizione preso i nomi delle grandi coppe per club), mentre a trionfare in Europa League è stata la coppia Massimo Maccarone-Nicola Pozzi. La Coppa Italia, invece, se la sono assicurata il Papu Gomez e Nicola Amoruso. E conferme sono arrivate anche al femminile, con l’ormai ’solita’ Francesca Piccinini, quest’anno a far coppia con Laura Calvo, a dimostrarsi l’avversaria da battere, proprio come quando schiacciava di prepotenza di là dal muro del volley.

“Questo progetto, nato quattro anni fa grazie all’amicizia e alla passione per il padel che condivido con Marco Bernardi, Andrea Lanzoni e Mario Trebbi, continua a entusiasmarci come il primo giorno. Dopo tre edizioni spettacolari, abbiamo saputo riportare in campo quell’energia unica che solo questo torneo sa creare”, ha commentato felice l’ex fantasista rossoblù Tomas Locatelli, ideatore, mente e cuore del torneo.

Un’avventura iniziata nel 2022 e che prosegue con grande entusiasmo e partecipazione. Una domenica da incorniciare al Country, sulla scia di un sabato intenso di risate e lotte sul campo, ma anche di momenti speciali, come la cena di gala per la raccolta fondi per la Mongolfiera ODV, a favore delle famiglie con bambini con disabilità. “Anche quest’anno abbiamo avuto il privilegio di essere parte di questo progetto straordinario, che ci ha visto al fianco di Illumia per il quarto anno consecutivo e che sin dalla nascita della nostra associazione, ci sostiene concretamente nel nostro impegno quotidiano al fianco delle famiglie di bambini con disabilità”, ha commentato Davide De Santis, presidente La Mongolfiera ODV.