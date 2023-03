Pagliuca: "Il Bologna è pronto per l’Europa"

di Massimo Vitali "I tre gol di Inamoto li ho ancora davanti agli occhi. Paramatti invece non si scorderà mai di Boa Morte. Però era Europa. E adesso c’è un Bologna che può tornare a giocarci". Che notte quella notte: 27 agosto 2002, finale di ritorno di Intertoto, Fulham-Bologna 3-1, ultima apparizione dei rossoblù in Europa. Che mezzogiorno radioso, invece, quello di domenica al Dall’Ara: Inter messa al tappeto, Bologna settimo col record di punti. E, per l’appunto, mai come questa volta con vista Europa. Gianluca Pagliuca, lei a settembre ci avrebbe scommesso? "Devo essere sincero: no, non me lo sarei mai aspettato. E grandi meriti vanno a Motta, che si è rivelato una bellissima sorpresa. Non lo conoscevo, lo ammetto: ma ho visto come ha cambiato in meglio il Bologna in così poco tempo". Qual è il segreto? "Ha azzerato le gerarchie e ha saputo responsabilizzare tutti. Il risultato è che Orsolini non l’ho mai visto così in palla, Soriano è tornato a essere un giocatore che incide, Skorupski sta facendo parate che pesano, i nuovi acquisti sembra che siano qui da anni. E la squadra gioca a calcio e vince". Chi le ricorda questo Bologna? "Parto da un aspetto che...