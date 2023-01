Pajola, che impatto. Disastro Jaiteh

Cordinier 6 (in 14’ ¾ da due, 03 da tre, 3 rimbalzi, una persa, un assist) Rientra dopo un infortunio di media durata e qualcosa di buono fa vedere. Purtroppo per lui e per la Virtus la continuità al tiro non è il suo forte.

Pajola 7 (in 29’ 22 da due, ½ da tre, 11 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 2 assist) Non parte in quintetto, ma quando sale dalla panchina le sue lunghe mani fanno capire agli avversari che la difesa avversaria sarà più arcigna.

Bako 6 (in 24’ 45 da due, 01 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, un assist) Buone cose anche se accusa qualche momento in cui è ancora troppo soffice.

Jaiteh 4 (in 11’ ¼ da due, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata) Un pasticcio dietro l’altro è la cantilena che si porta dietro da quando ha rimesso piede in Eurolega.

Lundberg 5 (in 19’ ¾ da due, 01 da tre, un rimbalzo, 4 assist) Anche per lui una partita negativa per una storia che ha davvero preso una china molto negativa.

Shengelia 6 (in 24’ 36 da due, 11 da tre, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, 5 assist) Cose discrete, ma niente di più per chi dovrebbe fare la differenza dall’alto della sua esperienza.

Hackett 5 (in 8’ 01 da due, 01 da tre, 2 rimbalzi, un assist) Penalizzato subito da un fallo antisportivo che resta nell’area dei dubbio, continua a fare molta fatica in una realtà in cui non dovrebbe, visto il suo fisico.

Mickey 5.5 (in 20’ 46 da due, 02 da tre, 4 rimbalzi, una persa, un assist) Giornata a tinte grigie anche per lui che non sembra essere più tanto convinto dei suoi mezzi.

Ojeleye 7 (in 26’ 22 da due, 25 da tre, 33 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist) Un’altra buona gara per un giocatore che ha la mentalità giusta e che non si lascia condizionare dagli errori.

Teodosic 8 (in 25’ 511 da tre, 66 ai liberi, 2 rimbalzi, 7 perse, 4 assist) Le palle perse e l’espulsione potrebbero far sembrare esagerato questo voto, ma la squadra con lui in campo ha un passo completamente diverso e può giocarsela con tutti.

Massimo Selleri