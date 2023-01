Pajola, una prova di maturità

Mannion 7 (in 17’ 01 da due, 12 da tre, un rimbalzo, una persa, 2 assist). Questo ragazzo continua a pagare un tributo importate alla sfortuna. Fino a quando non è stato messo fuori gioco da una botta alla spalla destra ha giocato probabilmente la miglior gara da quando è in Virtus.

Pajola 7,5 (in 19’ 02 da due, 11 da tre, 22 ai liberi, 2 assist). Grande maturità nello stare in campo con una difesa che sta facendo la differenza anche a questi livelli che sono i più alti in Europa.

Bako 6,5 (in 15’ 34 da due, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse). Bene in attacco, un po’ morbido a rimbalzo.

Jaiteh 7 (in 24’ 56 da due, 4 rimbalzi, una persa, 2 assist). Partita molto solida che arriva dopo un lungo periodo in cui ha convinto poco.

Lundberg 8 (in 23’ 44 da due, 36 da tre, 34 ai liberi, una persa, 5 recuperate, 2 perse). Si è ritrovato sia dal punto difensivo che da quello offensivo e l’impressione che lui e Ojeleye vivano tecnicamente e tatticamente in simbiosi.

Shengelia 7 (in 20’ 11 da due, 01 da tre, 34 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 6 assist). Da un giocatore con i suoi mezzi ti aspetti sempre qualcosa di più, ma in una serata dove i protagonisti sono altri, lui gioca per la squadra.

Mickey 6,5 (in 21’ 22 da due, 04 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 2 assist). Qualche forzatura nel tiro da tre va a macchiare una prestazione dove la componente difensiva ha avuto una dimensione importante.

Weems 7 (in 17’ 22 da due, 01 da tre, 6 perse, 5 recuperate, un assist). I numeri non registrano come in un momento importante della gara abbia tolto le castagne dal fuoco ai compagni.

Ojeleye 8 (in 23’ 46 da due, 22 da tre, 4 rimbalzi). Vedi il giudizio di Lundberg. Rientrava da uno stop e, dopo la battuta a vuoto con Milano, dimostra di essere un giocatore che fa la differenza.

Teodosic 8 (in 20’ 12 da due, 27 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 6 assist). Il finale vincente porta la sua firma. Un grande campione che non si stanca mai di caricarsi la squadra sulla spalle e portarla al successo.

Massimo Selleri