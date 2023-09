Palladino, che guaio: Caprari ko. Il Monza pensa al Papu Gomez

Guai anche in casa Monza. Se Thiago Motta deve fare i conti con l’emergenza in difesa, mister Palladino deve trovare soluzione alla tegola Caprari: si ferma l’attaccante ex Samp di scuola Roma per un infortunio al ginocchio e lo stop si preannuncia lungo: "Nei prossimi giorni Gianluca Caprari si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore", ha comunicato il club brianzolo. Almeno sei i mesi di stop per l’attaccante, notizia che potrebbe cambiare i piani di Galliani, che aveva annunciato come il Monza fosse fuori dal mercato degli svincolati. L’infortunio di Caprari porta a meditare sull’opportunità di riportare in Italia il Papu Gomez, svincolato di lusso dal Siviglia. Le riflessioni potrebbero portare a sviluppi nelle prossime ore, ma non certamente in chiave Bologna, match in vista del quale Palladino potrebbe schierare Colpani alle spalle di Mota Carvalho e Colombo in un 3-4-1-2 che dovrebbe vedere per i brianzoli Izzo, Pablo Marì e Caldirola a protezione di Di Gregorio, recuperato dopo una botta alla testa, e Pereira, Pessina, Gagliardini e Ciurria a centrocampo.

Marcello Giordano