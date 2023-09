Palladino-Thiago, destini incrociati. Giovani, corteggiati e ambiziosi: è sfida nella sfida tra i due tecnici

Giovani, vincenti e in rampa di lancio. Se poi Bologna e Monza per entrambi siano provvisorie piattaforme di lancio verso luminose carriere o se viceversa saranno piazze che anche nelle stagioni a venire li vedranno protagonisti lo scopriremo solo vivendo. Nell’attesa non c’è molto da scoprire (nel senso che non c’è nulla che non sia già stato detto) sulle perfomance virtuose dell’ultimo anno di Thiago Motta e Raffaele Palladino.

Il Monza-Bologna di questa sera è un filo col destino che si (e li) riannoda. Dodici mesi fa correva la settima giornata quando i due iniziarono le rispettive avventure in panchina. Palladino fu chiamato da Galliani a rianimare una squadra che con Stroppa di fatto non aveva mai cominciato il campionato, avendo conquistato solo un punto in 6 partite. Andò meglio a Motta, che arrivò dopo le cinque giornate traballanti di Mihajlovic e i tre punti conquistati dal traghettatore Vigiani con la Fiorentina. Totale: 6 punti. Proprio in forza di quel vantaggio iniziale il Bologna di Thiago a giugno ha arpionato il nono posto, contro l’undicesimo conquistato del Monza. Eppure Palladino nel suo percorso di 32 giornate un anno fa ha fatto meglio di Motta: 51 punti contro 48. Thiago si è rifatto parzialmente in questo avvio di stagione: 6 punti contro i 5 del collega. Il totale fa 56 punti per Palladino e 54 per Motta. Ma dietro i numeri c’è molto di più. Ci sono (dopo l’esonero di Zanetti all’Empoli) i due più giovani allenatori della serie A: 39 anni Palladino, 41 Motta.

Il tecnico del Bologna nella classifica dell’anagrafe la spunta di un’incollatura su Alberto Gilardino, l’allenatore del Genoa che come Thiago è un classe 1982 ma che è nato 54 giorni prima del tecnico del Bologna. Entrambi ‘figli’ del comune maestro Gasperini (da ex compagni di squadra al Genoa), i due praticano un calcio che poggia sul possesso palla e che in estate ha rubato le attenzioni delle big. Galliani a giugno non ci ha pensato un secondo ad allungare il contratto di Palladino (che è passato dai 200 mila euro da tecnico della Primavera al milione netto) fino al 2024.

Per Motta, invece, le grandi manovre di rinnovo sono in corso e se ne saprà di più, verosimilmente, dopo la sosta. Prima c’è il campo. Con quel doppio impegno, Monza stasera ed Empoli domenica al Dall’Ara all’ora di pranzo, che a Thiago va già di traverso. "Mi scoccia dover giocare due partite così ravvicinate e non è giusto – diceva ieri il tecnico –. Ma è la nostra realtà e la affronteremo". Con una difesa falcidiata dagli infortuni di Posch e Lucumì e una probabile spruzzata di turnover tra centrocampo e attacco. Molto pallone e zero social. "Sui social non entro mai – diceva ieri Thiago – e consiglierei di fare altrettanto ai miei giocatori. Ma non posso obbligarli a farlo".