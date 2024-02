PALLANUOTO A2 donne. La Rari Nantes allo Sterlino aspetta l’arrivo dell’An Brescia

La Rari Nantes cerca il riscatto. Reduce dalla sconfitta di Osio Sotto in casa della capolista Orobica, la Rari torna allo Sterlino per ospitare, alle 16,30, l’An Brescia nella quarta giornata di serie A2 femminile di pallanuoto. "Ci troviamo di fronte avversarie di livello, ben strutturate, con alcune individualità molto interessanti – conferma Andrea Posterivo –. Noi siamo ancora alle prese con qualche problema fisico, stiamo recuperando ma non siamo ancora al meglio. Voglia di fare bene ne abbiamo, cercheremo di sopperire con il carattere ad un condizione non al top".

Saranno i dettagli a fare la differenza. La giovane Rari Nantes prova così a rialzare la testa dopo la prima sconfitta stagionale, decisa a far valere quelle che sono le sue prerogative e vogliosa di dimostrare la qualità di un organico che nonostante l’età è già all’altezza della situazione. Direzione di gara affidata a Paolo Ialeggio.

Le altre gare: Padova-Orobica, Parma-Sori, Torino-Milano Metanopoli.

La classifica: Orobica 9; Brescia 7; Rari Nantes Bologna 6; Torino 4; Parma, Milano e Sori 3; Padova 0.