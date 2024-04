Pallanuoto a2 donne. Rari Nantes sprint: a Torino per blindare la seconda piazza

Archiviata anche la pratica Milano Metanopoli, la Rari Nantes Bologna si appresta a scendere in campo, nel prossimo fine settimana, a Torino in casa dell’Aquatica nella penultima giornata del girone Nord di serie A2 femminile di pallanuoto. Superato anche l’ostacolo Milano, Veronica Perna e compagne hanno consolidato il loro secondo posto in classifica, con 6 punti di vantaggio proprio sul Torino terza forza del campionato. Domenica, con un risultato utile nella vasca dell’Acquatica, arriverebbe anche la certezza della posizione finale, un traguardo meritatissimo per la giovanissima compagine diretta da Andrea Posterivo, senza dover attendere l’ultimo turno in programma domenica 21 aprile con Parma alla piscina Sterlino. Con un’età media davvero bassa, la formazione bolognese conferma la propensione a dare spazio alle giovani, ma anche la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico guidato da coach Posterivo dal ds Gambardella e da tutte le altre allenatrici del vivaio bolognese.