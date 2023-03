Pallini, Giusti e Capelli, una giornata speciale al Club Bologna

Domenica è stato un giorno speciale per i golfisti bolognesi. Al Golf Club Bologna soci e amici si sono ritrovati per una gara in memoria di Giancarlo Giusti. L’ex caddie, cresciuto nel circolo bolognese, è stato ricordato nell’undicesima edizione della coppa a lui dedicata. La formula di gioco a squadre ha unito agonismo a divertimento. Michele Pallini, Ronnie Giusti, Luigi Capelli e Gino Giusti sono stati i mattatori della giornata vincendo con 65 colpi. Nella categoria netta primo posto per Luca Govoni, Stefano Succi, Roberto Stringara e Gianluca Magalotti (47). Agli applausi per i vincitori nel dopogara si sono uniti quelli a Anna Maria Golfieri (nella foto) che ha festeggiato con i soci e amici i propri 100 anni.

Nella stessa giornata, al Casalunga, la nona e penultima prova del Winter Tour, in un clima pressoché primaverile. Fabrizio Mazzoni (20), Fulvio Moscato (21) e Maria Vittoria Baravelli (22) si sono imposti nelle tre categorie. Sabato l’ultimo appuntamento.

Andrea Ronchi