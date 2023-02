Pamela comincia la scalata al sogno tricolore

di Gianluca Sepe

Primo incontro di questo 2023 per Pamela Malvina Noutcho Sawa che dopo 3 successi in altrettanti match da quanto è professionista si prepara ad affrontare il suo prossimo impegno sul ring debuttando di fatto nella scuderia della Promo Boxe Italia di Mario Loreni. La pugile infermiera, bolognese d’adozione, salirà domani sera alle 20 sul quadrato del Palasport di Massa Carrara nell’ambito di ’Fight Card’ che vedrà andare in scena diversi match di cartello tra cui la sfida per il titolo italiano dei pesi gallo tra Grande e Sannino e l’International Silver WBC Pesi Piuma tra Tassi e Sanchez. Avversaria di Malvina sarà la serba Dunja Bocan che ha debuttato tra i pro lo scorso dicembre con una sconfitta.

Per la 31enne italiana di origini camerunensi si tratterà dunque di un appuntamento da sfruttare al meglio per rompere il ghiaccio in questo 2023 e puntare a scalare ancora la classifica di categoria per tentare già da quest’anno l’assalto alla cintura italiana. "Tra i miei sogni ci sono quello di poter combattere per un titolo e magari fare un match all’estero, ad esempio in Inghilterra, ma prima di tutto voglio pensare al prossimo incontro. Non conosco molto la mia avversaria, solitamente si occupa Alessandro Danè (suo allenatore alla Bolognina Boxe, ndr) di visionare i filmati delle avversarie e preparare la strategia più adeguata. Normalmente facciamo così. E pertanto mi concentro totalmente sulla mia preparazione, su un solido e rigoroso lavoro in palestra. Il pugilato è uno sport che richiede sempre la massima concentrazione. E ogni match ha la sua storia".

L’esordio con i colori della Promo Boxe Italia rappresenta un altro traguardo importante per la rapidissima ascesa di Pamela Malvina che ha ragionato molto su questo passo e ora è felice della decisione presa: "E’ una responsabilità importante, ma sono contentissima della scelta che ho fatto. Ho ragionato molto insieme ad Alessandro e a Franco Palmieri su questa decisione, inizialmente non ero molto scettica ma poi mi sono convinta. E’ stato decisivo anche l’incontro con Mario Loreni che mi ha infuso fiducia con parole schiette e sincere. In quel momento ho subito capito che ero sulla strada giusta". E mentre insegue il suo sogno, Pamela Malvina continua a conciliare allenamenti e lavoro dopo aver trovato l’equilibrio perfetto con il passaggio tra i professionisti: "Inizialmente non è stato facile, tra i pro bisogna focalizzarsi molto su alcuni aspetti e sono cambiate un po’ di cose ma ora ho trovato la quadra. A parte la stanchezza, riesco benissimo a vivere tra il lavoro in ospedale e la palestra".