Panni e Davis, la Fortitudo può guardare al futuro con più ottimismo

di Filippo Mazzoni

Reduce da due vittorie con Nardò e San Severo, la Fortitudo si appresta a scendere in campo domani alle 18 a Chiusi a caccia di conferme. Le due vittorie contro le formazioni pugliesi hanno riportato un po’ di entusiasmo e maggiore consapevolezza nei propri mezzi per una squadra che si sta ritrovando, dopo un dicembre difficile. In casa Fortitudo c’è voglia di confermare il buon momento con le ultime due prove che hanno rinfrancato società e staff.

Le vittorie hanno aiutato, nel morale e nella classifica e anche a lavorare meglio durante una settimana in cui la Effe ha riabbracciato Pietro Aradori, tornato ad allenarsi, anche se con carichi di lavoro diversi, con il gruppo, e invece ha definitivamente salutato il centro Paolo Paci che ha lasciato Bologna e la Effe per firmare con Rieti. Il ritorno a disposizione di Aradori, nei modi e nei tempi scelti dall’allenatore in concerto con lo staff tecnico, potrebbero parzialmente cambiare gli equilibri di una squadra che sta ritrovando il bandolo della matassa.

La realtà dei fatti è che la sosta natalizia è servita tantissimo in casa Fortitudo per ricaricare fisicamente, ma paradossalmente ancora di più mentalmente, le pile, apparse nel finire dell’anno scariche. Adesso è il momento di confermarsi anche perché dopo la trasferta toscana la Fortitudo è attesa da un fondamentale doppio impegno interno contro Cividale del Friuli e con Udine che potrà dire tanto sulla stagione. Chiusi appuntamento da non fallire, a livello personale anche da chi, come Alessandro Panni e soprattutto Steven Davis sembra finalmente aver ingranato la marcia giusta. Se da una parte Panni ha forniti tiri e regia di alto livello alternandosi, ma anche affiancando capitan Fantinelli, vero punto fermo della Effe in questa stagione, dall’altra la crescita di Davis rincuora la società per l’operazione di mercato fatta in agosto scorso e dà a coach Dalmonte una pedina in più da ruotare nel proprio scacchiere.

Attenzione a Chiusi, avversaria affrontata e battuta sia in Coppa che in campionato, che attende la Effe con la voglia di togliersi qualche soddisfazione e con l’intento di replicare la prova che domenica scorsa le ha consentito di mettere in difficoltà una grande come Udine.