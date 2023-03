Papadopulo: "Leggerezza, l’arma di Thiago"

di Massimo Vitali "Sa qual è la forza di questo Bologna? Gioca con leggerezza: una leggerezza che è figlia degli ottimi risultati che sta facendo Motta. Io quel giorno la leggerezza mica potevo permettermela". Quel giorno era il 10 maggio 2009, stadio Olimpico di Torino, quando il rigore procurato da Osvaldo e trasformato da Di Vaio all’86’ inchiodò il Toro all’1-1 e restituì il sorriso a Giuseppe Papadopulo, traghettatore finale e decisivo di un Bologna che in quella stagione avvicendò tre allenatori prima di brindare, nell’ultimo miglio, alla salvezza. Papadopulo, quel pari coi granata cambiò il vostro destino. "Sì, perché ci spianò la strada verso lo sprint finale e in qualche modo condannò il Toro alla serie B". Tutto è bene quel che finisce bene. Ma la partita fu complicatissima. "Avevo studiato di mettere Mudingayi a spezzare il gioco del Toro, ma la mossa non diede i suoi frutti. Fu decisivo l’ingresso di Amoroso, che era reduce da un infortunio. Il rigore di Rosina non ci piegò, facemmo un gran secondo tempo e Osvaldo all’86’ fece una giocata delle sue in area granata: rigore netto, che Di Vaio trasformò". La festa vera, però, fu all’ultima giornata in casa col...