Parker e Andrè portano la V nera in semifinale

CREMA

62

VIRTUS BOLOGNA

75

PARKING GRAF CREMA: D’Alie 7, Melchiori 7, Dickey 9, Meresz 9, Kaba 18, Nori 4, Conte 8, Capoferri ne, Radaelli ne, Caccialanza ne, Rizzi ne, Pappalardo ne. All. Piazza.

SEGAFREDO BOLOGNA: Dojkic 4, Laksa 7, Zandalasini 6, Rupert 6, Andrè 13, Parker 22, Orsili 5, Barberis 4, Del Pero 8, Cinili ne, Pasa ne. All. Ticchi.

Arbitri: Martellosio, Terranova e Castellaneta.

Note: parziali 19-16, 31-37, 42-49.

CREMA (Cremona)

La Virtus concede il bis e chiude subito i conti. Al PalaCremonesi di Crema, la formazione di Giampiero Ticchi doppia la vittoria di gara-uno facendo propria anche la seconda sfida dei quarti, conquistandosi un posto in semifinale.

Bel successo per le bianconere che ancora prive di Pasa e Cinili rimaste entrambe a riposo, passano anche in casa dell’ex D’Alie e si guadagnano un posto tra le prime quattro.

Vittoria meritata per la V nera che specie in avvio di partita, ha dovuto fare i conti con la veemenza delle padrone di casa e con la spinta incessante di un pubblico che ha atteso la sfida con la Virtus come la ciliegina sulla torta per chiudere una stagione davvero fantastica per la società.

Adesso per la Virtus arriva il bello: in semifinale le bianconere affronteranno il Geas.

Nell’altra semifinale invece si troveranno infine di fronte Schio, attesa nel weekend a Praga dalla Final Four di Coppa Campioni e Venezia, vittoriosa in due sfide su Ragusa in quello che sulla carta era il quarto di finale più equilibrato.

Le altre gare: Schio-Campobasso 85-55 (2-1), Geas Sesto San Giovanni-Sassari 83-77 (2-0), Ragusa-Venezia 58-71 (0-2).

Filippo Mazzoni