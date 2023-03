Parker, Rupert e Laksa da applausi La V nera chiude subito i conti

REYER

60

VIRTUS BOLOGNA

85

UMANA : Yasuma 4, Shepard 24, Pan 2, Madera, Dalaere 3, Villa 7, Cubaj 2, Fassiana, Santucci, Kuier 16, Nicolodi 2, Franchini ne. All. Mazzon.

SEGAFREDO BOLOGNA: Dojkic 8, Laksa 15, Zandalasini 7, Rupert 13, Andrè 11, Del Pero 2, Pasa 6, Barberis, Orsili 2, Parker 13, Cinili 8. All. Ticchi.

Arbitri: Costa, Bartolini, Cassina.

Note: parziali 2-30, 19-41, 37-69.

di Filippo Mazzoni

La Virtus schianta anche Venezia. Dodicesima vittoria consecutiva per la formazione di Giampiero Ticchi che annichilisce anche la Reyer in quella che sulla carta era la sfida per il secondo posto in classifica. In realtà al Taliercio non c’è stata mai sfida, con Sabrina Cinili e compagne partite avanti con un incredibile 0-30, da record, che ha deciso il match in nemmeno 9’ di gioco.

Il resto è pura accademia per una Virtus assoluta dominatrice e che si conferma come la reale e unica antagonista a Schio. Una vittoria così prorompente in casa della terza forza del campionato se da un lato conferma l’enorme differenza tra le prime due della classe e il resto del lotto delle contendenti dall’altra conferma lo splendido momento di forza della formazione diretta magistralmente da Ticchi.

In casa di Venezia è arrivata come detto la dodicesima vittoria consecutiva per le bianconere, che corsi e ricorsi storici, hanno subito l’ultima sconfitta in serie A1 a Ragusa, proprio contro quella Passalacqua che mercoledì sera, giornata della festa della donna, sarà ospite delle bianconere al PalaDozza.

Con i recuperi delle sue acciaccate e una formazione finalmente al completo la Virtus ha confermato di essere una corazzata completa e compatta, con un quintetto di altissimo livello e finalmente qualche ricambio in più che può dare punti, rimbalzi e assist che entra dalla panchina.

Le altre gare: Campobasso-Crema 69-62, San Martino di Lupari-Brixia 59-51, Ragusa-Faenza 85-79, Geas Sesto San Giovanni-Sassari 83-49, Moncalieri-San Giovanni Valdarno 76-81 (dopo due supplementari), Schio-Lucca 109-51.

La classifica: Schio 44; Virtus Bologna 40; Venezia 36; Sassari 34; Geas Sesto San Giovanni 28; Ragusa e Campobasso 24; San Martino 18; Crema 16; Moncalieri 14; Faenza 12; Lucca e San Giovanni Valdarno 8; Brixia 4.