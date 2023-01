Parolo d’ordine: "Bologna, segui Thiago"

di Gianmarco Marchini Adesso li chiamano ‘box to box’. Ma Marco Parolo è stato semplicemente un centrocampista che sapeva fare tutto: legna e gol. Il grande calcio si accorse di lui quando, sotto il sole della Romagna, fu tra i protagonisti del Cesena meraviglia arrivato fino alla serie A nel 2010. "Ho un ricordo fantastico di quegli anni, soprattutto la salvezza raggiunta con una grande cavalcata. C’era un’alchimia pazzesca tra la squadra e la piazza". Oggi di piazze ne gira tante con le telecamere di Dazn: Bologna-Atalanta l’ultima partita a cui ha prestato la voce. Parolo, come si spiega il crollo e la sconfitta dei rossoblù dopo quel bel primo tempo? "Fossi un tifoso del Bologna sarei abbastanza sereno: l’identità della squadra c’è, si è visto sia con la Roma che contro i bergamaschi. La squadra è stata capace di supplire all’assenza di un giocatore imprescindibile come Arnautovic e persino del suo sostituto, Zirkzee, un ottimo prospetto. Nel primo tempo ho visto una squadra dinamica, compatta, che poteva chiudere anche con il doppio vantaggio". Ma le partite durano novanta minuti... "Il Bologna è andato fuori giri perché, senza il centravanti, ha dovuto stravolgere i suoi concetti di gioco, ha corso a mille per gran parte...