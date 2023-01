Passa la linea Sartori: rivoluzione in estate

di Marcello Giordano

Passa la linea Sartori. Ieri, in tarda mattinata, a Casteldebole, summit di mercato tra la dirigenza rossoblù e il patron Joey Saputo. Nel corso del faccia a faccia si è parlato del mercato di gennaio, ma il direttore dell’area tecnica ha posto l’accento sul futuro e sulla necessità di puntare su una nuova infornata di giovani in vista del mercato estivo, visti i contratti in scadenza di diversi veterani: da Soriano a Sansone, da De Silvestri a Medel (ma su quest’ultimo si faranno valutazioni a primavera legate a motivazioni e richieste per l’eventuale prolungamenti), senza contare l’addio di Cambiaso per fine prestito.

Piano accettato. Sarà rivoluzione con Sartori che avrà mano libera nell’individuare talenti affamati da portare a Casteldebole, sullo stile di quanto fatto a Bergamo nella sua precedente esperienza. Ma le richieste di Sartori non si sono fermate qui. Non ci sarà extrabudget, ma Sartori, in virtù del +25 milioni di saldo nell’ultimo mercato estivo, ha chiesto elasticità per provare ad accontentare Motta con l’acquisto almeno di un terzino sinistro. Se non sono bastati 2 mesi di lavoro per trovare una soluzione in prestito gratuito con diritto di riscatto, difficilmente questa soluzione spunterà fuori nell’ultima settimana.

Ecco perché l’uomo mercato ha chiesto di avere circa un milione per poter impostare un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto e provare a cambiare le carte sul tavolo delle trattative esistenti.

Saputo ne parlerà in queste ore con il ministro dei conti rossoblù Fenucci, ma il fatto che non abbia detto no è un segnale positivo. Non metterà sul piatto i 3-4 milioni che servirebbero per un acquisto, ma i 500mila euro o il milione che potrebbe essere necessario probabilmente arriverà. Tanto è vero che già nella serata di ieri il Bologna ha ribussato alle porte di Olympiacos, Fiorentina, Basilea e Sassuolo per riaprire i tavoli di trattativa rispettivamente per Oleg Reabciuk (24 anni), Aleksa Terzic (23), Riccardo Calafiori (20) e Georgios Kyriakopoulos (26).

In vista dell’estate, la notizia è che ci sono pure calciatori sotto esame, oltre a quelli in scadenza: Schouten e Barrow in primis, che se non torneranno ad esprimersi su livelli accettabili in questi mesi saranno sacrificabili sull’altare della rivoluzione estiva.

Proseguono i contatti per i rinnovi di Dominguez e Orsolini, sui quali Sartori e Motta vorrebbero rifondare il prossimo Bologna. Intanto è stato confermato l’addio in prestito secco di Kasius, che ieri è volato a Vienna per unirsi al Rapid e per Vignato il Bologna è pronto a trattare la cessione a titolo definitivo o uno scambio: con la pista Kyriakopoulos (a Sassuolo ha giocato anche da esterno alto) che potrebbe tornare d’attualità a prescindere dall’arrivo di uno tra Reabciuk e Calafiori, favoriti su Terzic per il quale anche ieri la Fiorentina ha ribadito di non voler trattare l’addio prima dell’estate.