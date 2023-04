Passaniti, Turrini, Plez e Cicerchia: podi in bianconero

Ancora tanta Virtus Scherma a Faenza (Ravenna) nella categoria under 14. Tre piazzamenti nei primi 8 per la spada e 15 podi per la sciabola completano un quadro di crescita per la società di Giuseppe Sermasi e Marcello Scisciolo.

Per la sciabola argento per Rodolfo Passaniti (Maschietti), oro per Caterina Turrini (Bambine), argento per Gioia Plez e bronzo per Giorgia Cicerchia (Giovanissime). Tra le Giovanissimi argento per Dimitri Vitali e bronzo per Federico Finelli e Leonardo Falchieri, seguiti da Carlo Pasqualicchio (sesto) e Luca Prohaska (nono). Oro per Costantino Zuffa (Ragazzi) mentre tra le Ragazze oro per Bianca Candeloro e argento per Mikal Eskindir. Negli allievi vince Nicolò Sghinolfi secondo posto per Pierfrancesco Cicerchia e bronzo per Leonardo Caliman, seguito da Luca Filippi (quinto°) Per la spada ottava Mavi Gandolfi, nona Dafne Carbini e quindicesima Margherita Boggian (Allieve).