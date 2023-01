Passione rossoblù: presenti 1.200 tifosi

Il digiuno da rossoblù è stato lungo. E l’attesa è grande, così come la voglia di Bologna. Così si spiegano i quasi 1.200 tifosi rossoblù che questo pomeriggio accompagneranno il viaggio della squadra di Thiago Motta all’Olimpico, mischiati con gli oltre sessantamila tifosi giallorossi. Il tam tam in rete correva da settimane: si attendeva solo che il club giallorosso avviasse la prevendita. Puntualmente è arrivata la conferma dai numeri: per l’appunto, i quasi 1.200 biglietti che sono già nelle tasche dei bolognesi.

E’ un dato significativo, un po’ in controtendenza rispetto alla consistenza delle ultime rossoblù della prima parte di stagione, dove non si era mai raggiunta la soglia del migliaio di presenze. Ma è anche il segnale del circolo virtuoso di fiducia reciproca che le ultime vittorie della gestione Motta hanno innescato in città. I 1.200 bolognesi oggi viaggeranno per la maggior parte in treno e ad attenderli troveranno una capitale blindata, che domani alle 9,30 si aprirà al mondo per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI.

m. v.