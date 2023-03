Passione Tarlazzi: "Credo tanto nello scudetto Teodosic un vero leader, è il mio idolo"

di Alessandro Gallo

Quindici titoli mondiali (dieci dei quali in coppia) nel pattinaggio artistico e una passione per la Virtus. Rebecca Tarlazzi non nasconde la gioia per il successo di Milano. "Ci voleva", dice.

Rebby, come nasce la passione per la Virtus?

"Mio padre, Stefano, è tifoso bianconero. Il basket mi ha sempre affascinato. Seguivo la Nba, poi a dicembre…".

A dicembre che accade?

"Premiata dal Gergs, per i miei successi, conosco Matteo Marchi, il responsabile dell’immagine per il mondo bianconero".

E poi?

"La Virtus mi invita, mi regalano la maglia davanti a tutta quella gente. Da brividi".

E la premiano nella gara con Milano.

"Già, quella sconfitta mi era rimasta un po’ sullo stomaco".

Quest’anno quante partite ha visto?

"Oltre a Milano, l’impresa con il Fenerbahce. E un altro match che non mi è andato già: quello con l’Olympiacos. Ho l’orologio che rivela le pulsazioni. Ero sui 140".

Chi le piace?

"Beh, su tutti Teodosic. Mi ci rivedo. Ho un po’ di sangue dell’est nelle vene. La mia bisnonna, che non ho mai conosciuto, si chiamava Kucerova. Veniva dalla Cecoslovacchia. E poi…".

Poi?

"Milos è un leader, un fenomeno. Si carica la squadra sulle spalle".

Altri bianconeri?

"Belinelli. Mi allenavo a San Giovanni, ho conosciuto anche Enrico, il fratello di Marco".

Solo quei due?

"No, Anche Pajola. Siamo entrambi del 1999. Io di gennaio, lui di novembre".

Lo scudetto?

"Mi auguro arrivi. La finale di Coppa Italia non è andata come avremmo voluto".

E l’Eurolega?

"Non ci sono limiti"..

Come segue la Virtus?

"In Europa su Sky. In campionato, sui social, vedendo le reazioni dei tifosi".

E domenica?

"Ero febbricitante. Un tourbillon di emozioni: la Virtus ce l’ha fatta. Che gioia".