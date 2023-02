Paulo Sousa a Salerno Arriva in van al campo Lo Spezia esonera Gotti

Paulo Sousa è il nuovo allenatore della Salernitana. Il portoghese ex tecnico di Fiorentina, Polonia, Bordeaux e Flamengo, è arrivato intorno al quartier generale del club campano. Giunto a Salerno a bordo di un van, è entrato nel centro sportivo da un ingresso secondario, dribblando i tanti cronisti che attendevano per documentare l’evento.

Il ds De Sanctis conferma: "È un profilo internazionale, molto conosciuto, ha grande esperienza: siamo sicuri che possa darci una mano sin da subito. La vittoria del Verona sulla Salernitana ha fatto però un’altra vittima. Lo Spezia, ora ai margini della zona retrocessione,ha esonerato Luca Gotti: in pole per sostituirlo al momento c’è Leonardo Semplici, ex Spal e Cagliari.