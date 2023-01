Pavani senza aiuti Firenze si ritira dalla B

La Pallacanestro Firenze si ritira dal campionato di serie B. La notizia era nell’aria da tempo, ma solo ieri il club ha comunicato la decisione al settore agonistico della federbasket. Si ferma sul nascere, quindi, l’ennesimo tentativo di ripartenza del basket fiorentino che, questa volta, aveva visto tra i protagonisti anche Christian Pavani l’ex presidente della Fortitudo per un progetto che vedeva anche la consulenza esterna di Ferdinando Minucci, la persone che prima creò il miracolo della Mens Sana Siena e che poi venne radiato dalla Fip per i tanti pasticci amministravi e finanziari in cui era rimasta impelagata la società biancoverde.

A Firenze Pavani ha cercato di portare lo stesso modello che era risultato vincente anche alla Fortitudo prima della pandemia, vale a dire tanti imprenditori amici che con le loro sponsorizzazioni finanziavano la realtà sportiva, ma l’iniziativa non ha trovato un terreno fertile anche per le tante promesse non mantenute da parte degli stessi amministratori fiorentini. Una sterilità che aveva costretto l’ex numero uno biancoblù a tornare a Bologna già un mese fa, lasciando aperta la strada a chi, eventualmente, avesse a cuore le sorti del basket a Firenze. Nessuno, però, si è fatto avanti mentre i giocatori lamentavano una situazione insostenibile. Domenica la squadra non si è presentata a Matelica e a seguire è arriva questa rinuncia.

Non essendosi concluso il girone d’andata, una volta ratificata la rinuncia verranno annullate tutte le gare del girone d’andata: ma non cambia nulla nella classifica di Ozzano, che era stata fermata dai toscani.