Pedretti: "La Geetit ci proverà fino alla fine"

di Marcello Giordano

Il ko casalingo con Garlasco è stato un duro colpo alle ambizioni playoff della Geetit. Ma il diesse rossoblù Piero Pedretti non intende lasciare nulla di intentato e prova a rilanciare: "Non siamo degli sciocchi, la classifica la vediamo tutti. Se vincendo con Garlasco avremmo aperto la porta ai sogni playoff, oggi quella porta si è fatta piccolina. Ma i ragazzi sono carichi, mancano tre giornate e le speranze ci sono ancora. La salvezza aritmetica l’abbiamo raggiunta, abbiamo l’obbligo di provarci fino in fondo e anche la voglia di provare a fare un ulteriore passo in più". Ovvio, però che Bologna ora debba fare i conti anche con i risultati delle altre e il motivo è presto detto: fallito l’aggancio a Garlasco, la Geetit è nona a 35 punti. Ai playoff vanno le prime sette e la settima è Parma che di punti ne ha 38. Ma c’è da fare i conti anche con Belluno, ottava a 37 punti.

Resta una volata finale di 3 giornate, che partirà il 18 marzo, dopo la sosta in programma per il week end alle porte. Bologna non potrà fallire in casa del fanalino di coda Monselice. Poi sarà chiamato a cercare l’impresa, sempre in trasferta, sul campo della terza della classe Macerata. Infine, il 2 aprile, ultimo match casalingo con Brugherio, anche se a Portomaggiore, data l’indisponibilità del PalaSavena. Obbligo fare almeno 6 punti. E sperare che Parma e Belluno si fermino a tre, incespicando in volata: Belluno è attesa sul campo di Savigliano (quarta, ma in crisi di risultati), poi ospiterà la seconda Pineto e chiuderà a Mirandola, in lotta salvezza. Belluno, invece, ospiterà la terzultima Montecchio per poi rendere visita alla capolista Fano e attendere Macerata. Ovvio che giocare di rincorsa è complicato, ma in effetti, calendario alla mano, crederci è ancora possibile. A patto di battere Monselice il 18 e vedere i risultati di Savigliano-Parma e Belluno Montecchio e sapendo nel caso che Macerata potrebbe diventare match spartiacque.

Ma il primo spartiacque da superare è un altro: "La sosta ci darà modo di recuperare nella miglior condizione possibile il regista Govoni e il centrale Orazi, che nelle ultime settimane hanno sofferto a causa di infortuni", chiosa Pedretti. Sarà importante recuperarli per i match e per il livello degli allenamenti in settimana. E sarà fondamentale ritrovare anche lo schiacciatore Bruno Vinti, che nelle ultime settimane è uscito dalle rotazioni dei titolari. E’ diventato papà la scorsa settimana, l’argentino di Rosario, che, affrontato questo snodo cruciale a livello umano, è chiamato ad aiutare la Geetit a alla svolta playoff in questa volata finale della stagione.