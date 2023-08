Pellielo inossidabile: guarda a Parigi

Giovanni Pellielo non vuole proprio smettere di stupire e, a 53 anni, è in piena corsa per partecipare alla sua ottava Olimpiade. Il veterano azzurro del tiro a volo è riuscito, infatti, a ritagliarsi un posto per la finale dei Mondiali di Baku, garantendo all’Italia la quarta e ultima carta a disposizione nel trap per Parigi 2024. Però i pass non sono nominali e il quattro volte medaglia olimpica deve attendere le convocazioni che saranno decise dalla Federazione. "Regalare all’Italia la carta olimpica è stata un’impresa perché sono stati anni difficili, per la pandemia e per la salute di mia madre, morta 20 giorni fa. Ora l’unico augurio che posso farmi è di essere selezionato per Parigi". Il tiratore vercellese avrebbe potuto mettere l’ottavo timbro olimpico sulla sua straordinaria carriera già a Tokyo, però le scelte tecniche furono diverse. L‘Italia festeggia anche la medaglia d’argento nel trap di Jessica Rossi, alla sua quinta medaglia iridata.