Per il viaggio a Torino 300 biglietti venduti

A tre giorni dalla sfida col Torino sono circa trecento i biglietti del settore ospiti acquistati dai tifosi rossoblù. Il calcio d’inizio fissato alle 20,45 di un giorno feriale non agevola esodi significativi, ma il grande momento che sta vivendo la squadra in campionato autorizza a sperare di poter arrivare almeno a mezzo migliaio di presenze lunedì notte nel settore ospiti dello stadio Grande Torino.

Il tagliando di curva costa 15 euro ed è acquistabile online e o nei punti vendita Vivaticket. Intanto in città procede la prevendita per un’altra sfida che si giocherà in notturna: il Bologna-Lazio di sabato 11 marzo. Queste le agevolazioni: biglietto di distinti a 15 euro per gli universitari e donne con sconto del 50 per cento in tutti i settori.