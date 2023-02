Per la Vtb un ritorno da non sottovalutare

di Marcello Giordano

Dopo tre settimane di stop, è arrivato il momento di tornare in campo. Riprende il campionato di B1 femminile di volley dopo la pausa di fine girone di andata e rispetto alle inseguitrici, la Vtb Fcr Edil ha osservato una settimana di stop in più, in virtù del turno di riposo previsto per l’ultima di andata. Se le altre inseguono è perché Bologna è in vetta alla classifica, con tre punti di margine su Altino al giro di boa e si appresta a ricominciare il cammino sul campo della terzultima della classe: la Clementina 2020 Castelbellino Ancona.

La sfida è in programma alle 18 sul campo delle marchigiane e sulla carta il pronostico pare scontato: "Ma non potremmo fare errore più grande di questo", racconta il tecnico delle rossoblù Zappaterra. "Castelbellino a inizio stagione era stata costruita per obiettivi più alti ed è reduce da tre vittorie consecutive. Serviranno tanta determinazione e grande pazienza. Ancor più perché dopo tre settimane di stop non è scontato ritrovare al pronti via i soliti automatismi, non tutto potrebbe riuscire. Insomma, sarà una partita complicata". A complicarla anche gli acciacchi fisici che a turno hanno fermato la schiacciatrice Boninsegna, le centrali Pavani e Neriotti e la seconda palleggiatrice Bernardeschi. "Ma nelle Marche dovremmo scendere al completo", precisa Zappaterra, che chiede un l’ennesima vittoria a una stagione fin qui quasi priva di macchie (12 gare disputate, 11 vittorie e una sola sconfitta con Altino).

Fuori dal campo, invece, si gioca un’altra partita: quella dell’organizzazione della Final Four di Coppa Italia di serie B di aprile. Il club ha depositato la propria candidatura. C’è tempo fino a domenica per richieste da altre piazze e la Federvolley avrà poi tempo fino al 20 febbraio per assegnare l’evento. Bologna spinge e chiede di ridurre le tempistiche, avendo bloccato Paladozza e le palestre di Castel Maggiore e Trebbo di Reno e avendo accordi con gli alberghi per ospitare le squadre.

Le altre gare: Blueuline Forlì-Tirabassi & Vezzali Campagnola, Angelini Cesena-Tieffe Zerosystem Modena, Corplast Corridonia-Mosaico Ravenna, Tenaglia Altino-Volley Modena, Lucky Wind Trevi-Clai Imola. Riposa: Pieralisi Jesi.

La classifica: Vtb Fcr Edil Bologna 31; Tenaglia Altino 28; Mosaico Ravenna 23; Lucky Wind Trevi 22; Clai Imola 21; Corlplast Corridonia 20; Bleuline Forlì 19; Pieralisi Jesi 18; Tirabassi & Vezzali Campagnola 16; Angelini Cesena 13; Clementina 2020 10; Volley Modena 8; Tieffe Zerosystem Modena 5.