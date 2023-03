Per l’Europa e per la storia: l’ora del Bologna

di Massimo Vitali Senza incorrere nell’errore di caricare una partita di eccessivi significati (e di troppe aspettative) si può azzardare che questa notte il Bologna di Motta a Torino scenda in campo per l’Europa e per la storia. L’Europa è quel settimo posto a cui i rossoblù, Juve permettendo, vogliono restare il più possibile agganciati nella previsione, molto complicata da fare oggi, che a giugno possa valere un posto in Conference League. La storia invece Thiago oggi la scriverebbe se tornasse da Torino con la quarta vittoria di fila in trasferta. Dopo i successi conquistati lontano dal Dall’Ara con Udinese, Fiorentina e Sampdoria battere anche il Toro nella sua tana farebbe di Motta l’allenatore rossoblù ‘da viaggio’ secondo solo a Fulvio Bernardini, il tecnico romano che col Bologna dell’ultimo scudetto di vittorie esterne consecutive ne conquistò addirittura cinque (con Bari, Catania, Messina, Lazio e Genoa) nell’indimenticabile 1963-64, esattamente 59 anni fa. Da allora solo una volta il Bologna è andato vicino a sfiorare quel record, nel 2015-16 con Roberto Donadoni, che nel suo momento d’oro razziò tre vittorie esterne con Genoa, Milan e Sassuolo e poi cadde a Frosinone. Se dalla statistica si passa alla sostanza si capisce perfettamente...