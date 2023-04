Per Moro si attendono news dalla Fifa

La partita di rinnovi e riscatti è rinviata a fine stagione. Ma se per Orsolini e Dominguez il motivo è legato alle risposte che i due devono dare, per quel che riguarda il futuro di Nikola Moro le risposte che il Bologna attende devono arrivare dalla Fifa.

Il governo del calcio mondiale confermerà o meno le sanzioni al paese che lega diversi club agli oligarchi? E’ questo il punto.

Un anno fa, la Fifa ha stabilito che i giocatori stranieri che militavano in Russia potessero chiedere lo svincolo o essere liberati in prestito per lasciare un paese in guerra. Così il Bologna lo ha strappato in prestito oneroso per 1 milione con diritto di riscatto fissato a 7.

Se la sanzione sarà confermata, il Bologna potrà spingere per un nuovo prestito, con diritto di riscatto ribassato, o per fare in modo che il giocatore si svincoli. Nell’ultimo week end si è già tenuto un primo incontro con un intermediario del giocatore, che peraltro è stato parte interessata dei trasferimenti a Bologna di Arnautovic e Zirkzee.

L’intenzione di trattenere Moro c’è eccome: si attendono però sviluppi dalla Fifa per capire la strada da battere.

