Petagna, Pessina e Caprari: un tris di talenti in Brianza

di Giacomo Guizzardi

Una neopromossa che sogna da grande. L’ascesa del Monza di Adriano Galliani, vicepresidente della formazione brianzola, formazione passata rapidamente in serie A grazie agli investimenti di Silvio Berlusconi, sembra essere destinata a non fermarsi.

Il cambio in panchina, con l’arrivo di Palladino al posto di Stroppa, ha rivitalizzato una squadra che in estate è stata ritoccata durante il mercato: è arrivato Cragno, che si è subito accomodato alle spalle di Di Gregorio, portiere ormai in ottica Nazionale. La difesa è stata puntellata con gli innesti di Pablo Marì, dall’Arsenal, Izzo dal Torino e Marlon dallo Shakhtar Donetsk. Ma è dal centrocampo in su che si sono concentrati maggiormente gli investimenti: un anno dopo la vittoria dell’Europeo Matteo Pessina ha lasciato Bergamo ed è tornato nella sua Monza, Andrea Petagna ha abbandonato Napoli per trasferirsi in Lombardia e Caprari ha salutato Verona e il Verona per la formazione biancorossa.

Formazione biancorossa che, oggi dovrebbe dare continuità alla squadra che lunedì ha pareggiato in casa contro la Sampdoria: la linea a 3 è un must, con Marlon, Pablo Marì e Izzo in vantaggio per partire dall’inizio. A centrocampo tornerà dall’inizio Rovella, affiancato da Pessina, mentre sulla fascia è intoccabile Ciurria. Niente da fare per Carlos Augusto, sostituito da D’Alessandro. Davanti, dopo la buona prova di lunedì, Palladino potrebbe riproporre un terzetto di peso: Petagna nel ruolo di prima punta, Caprari e Dany Mota alle sue spalle. Una mossa che, da un punto di vista fisico, dovrebbe dare fastidio alla retroguardia del Bologna. Attenzione alla panchina: recupera Sensi, pronti a subentrare i giovani Colpani e Ranocchia oltre al danese Gytkjaer.

Curiosità per l’eventuale esordio di Franco Carboni, arrivato dall’Inter: i primi sei mesi in prestito al Cagliari sono stati deludenti, al Monza proverà a lanciarsi.