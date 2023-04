Piace al Real, non alla Signora

Doriano Rabotti

Certo che il calcio è proprio uno sport strano. Dove lo stesso giocatore indicato come l’uomo della salvezza della Juve orfana di Cristiano Ronaldo finisce per diventare un problema in campo, ma anche un’ancora di salvezza fuori dal rettangolo verde.

Parliamo di Dusan Vlahovic, ovviamente. Accolto come un Messia bianconero quando si trasferì da Firenze a Torino, la sua stella ha perso lentamente e inesorabilmente brillantezza, si è adeguata al bianco e nero della maglia andando incontro a prestazioni grigie, non sempre per demerito solo suo. E lo dimostra il fatto che durante la sosta sia tornato a segnare con la maglia della nazionale, scatenando una raffica di commenti sui social che si possono riassumere in ’Vlahovic segna solo quando non gioca con Allegri’.

Al di là della verità dei numeri, è chiaro che anche il serbo non ha offerto prestazioni all’altezza delle attese. Ma questo non ha impedito al Real Madrid di metterlo sui suoi radar per il ruolo di erede di un certo Benzema, pallone d’oro e dominatore della Champions vinta da Ancelotti quasi un anno fa. Secondo il sito del quotidiano catalano Sport, Vlahovic potrebbe partire anche per ovvie esigenze di cassa dei bianconeri.

Ma se lo cercano il Real e anche Arsenal e Bayern Monaco, forse così scarso non è diventato...