Piccoli Tomba si sfidano al Corno alle Scale

di Benedetta Dalla Rovere

Le promesse dello sci si sfideranno sulle piste del Corno alle Scale il 3 e 4 aprile per le ultime giornate dei campionati italiani giovanili. Circa 120 ragazzi e 100 ragazze si misureranno nello slalom speciale e gigante.

"Gareggeranno sulla pista Alberto Tomba e magari proprio uno di loro sarà il Tomba del futuro – dece Flavio Roda, presidente di Corno alle Scale srl –. Sono competizioni di livello internazionale e verranno premiati gli atleti che dal prossimo anno entreranno in Nazionale".

Sulle piste "arriveranno in tutto circa 350 persone" legate al circo bianco, aggiunge Claudio Veltro, presidente del Comitato Appennino Emiliano della Fisi. Un risultato raggiunto grazie al lavoro dello Sci Club Valcarlina e Tuttobianco, che hanno organizzato il tutto sotto l’egida di Coni, Fisi e Cae. "I campionati porteranno sulle piste giovani atleti da emulare", aggiunge Andrea Dondi, presidente regionale del Coni. L’appuntamento è visto come il coronamento di una buona stagione da Marco Palmieri, titolare di ‘Piquadro’ e a capo della cordata di imprenditori che da due anni gestisce il Corno alle Scale. Nonostante gli impianti abbiano aperto solo il 20 gennaio per mancanza di neve sono arrivate "circa 100mila persone in 3 o 4 mesi", dice. Chi sceglie la località bolognese, diventata "carbon free", può prenotare online skipass, lezioni, noleggio di sci e scarponi e perfino il ristorante.

Dell’impatto ambientale dello sci ha parlato anche il sindaco Matteo Lepore, chiarendo come "l’innovazione stia nel portarlo avanti in maniera sempre più sostenibile".

Per potenziare il turismo "partiranno una serie di bandi grazie al Pnrr e ai fondi regionali", tra cui "uno da 25 milioni per rendere gli alberghi in grado di ospitare grandi manifestazioni sportive" e "uno per riqualificare i pubblici esercizi", spiega l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini.

Ossigeno per chi in montagna vive e lavora, come ricorda il sindaco di Lizzano in Belvedere, Sergio Polmonari.